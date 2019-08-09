Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama...
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama...

16 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama..., System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgede evleri tahliye işlemlerine başladı. - HATAY
Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
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