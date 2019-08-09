Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama...
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan askeri mühimmat deposunda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri bölgede evleri tahliye işlemlerine başladı.
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