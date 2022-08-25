Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

25.08.2022 16:32

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beşaslan Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği belirlenen şüpheli M.D'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 4 av tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 64 mermi ele geçirildi.

Zanlı M.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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