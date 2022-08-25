Adreste, ruhsatsız 4 av tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 64 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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