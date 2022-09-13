Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

13.09.2022 10:36

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Esentepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde bulunan A.A'yı göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Esentepe, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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