"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

Kaynak: AA

Esentepe, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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