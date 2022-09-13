Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Esentepe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde bulunan A.A'yı göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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