Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı - Son Dakika
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Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

28.07.2022 20:21
Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göle düşen 2 çocuğu boğulmaktan zabıta memurları kurtardı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göle düşen 2 çocuğu boğulmaktan zabıta memurları kurtardı.

Yenişehir Gölü etrafında aileleriyle gezintiye çıkan 8 ve 12 yaşındaki iki çocuk, dengelerini kaybederek göle düştü.

Çocukların suda çırpındığını gören Reyhanlı Belediyesinde görevli zabıta memurları Suat Karaca, Zekeriye Uçar ve Ahmet Batıray, duruma müdahale etti.

Zabıta ekiplerince sudan çıkarılarak ailesine teslim edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Zabıta, Çocuk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı - Son Dakika
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