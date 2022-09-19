Hatay'da ev ve iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da ev ve iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı

19.09.2022 17:32
Hatay'da ev ve iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ikameti ve iş yerinde kaçak ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ikameti ve iş yerinde kaçak ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen Esentepe Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 205 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 106 kilogram tütün ve 1070 cinsel içerikli ürün ele geçildi.

Polis, ev ve iş yerinin sahibini gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Reyhanlı, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da ev ve iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da ev ve iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı - Son Dakika
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