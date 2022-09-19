Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ikameti ve iş yerinde kaçak ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen Esentepe Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 205 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 106 kilogram tütün ve 1070 cinsel içerikli ürün ele geçildi.
Polis, ev ve iş yerinin sahibini gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da ev ve iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı - Son Dakika