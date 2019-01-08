Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Para Kasası ve Otomobil Çalan Hırsızlar Kamerada

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Para Kasası ve Otomobil Çalan Hırsızlar Kamerada

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde para kasası ve otomobil çalan hırsızlar kameradaHATAY - Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve bir otomobili çaldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde para kasası ve otomobil çalan hırsızlar kamerada

HATAY - Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve bir otomobili çaldı.
Alınan bilgilere göre, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Atatürk Caddesi'nde bir nakliyat firmasına ait işyerine giren hırsızlar, işyerinde bulunan ve içerisinde para olduğu öğrenilen para kasasını çaldılar. Ayrıca park halindeki lüks otomobili de çalan hırsızlar ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:20 Kaynak: İHA

Polis, Hatay, Reyhanlı, 3. Sayfa
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