Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Para Kasası ve Otomobil Çalan Hırsızlar Kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde para kasası ve otomobil çalan hırsızlar kameradaHATAY - Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve bir otomobili çaldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde para kasası ve otomobil çalan hırsızlar kamerada



HATAY - Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve bir otomobili çaldı.

Alınan bilgilere göre, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Atatürk Caddesi'nde bir nakliyat firmasına ait işyerine giren hırsızlar, işyerinde bulunan ve içerisinde para olduğu öğrenilen para kasasını çaldılar. Ayrıca park halindeki lüks otomobili de çalan hırsızlar ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli aranıyor.

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