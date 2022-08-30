Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu

30.08.2022 19:52
Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu N.K. (19) kardeşiyle serinlemek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi.

Kardeşlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler iki kardeşten birini sudan çıkarmayı başardı.

Suda kaybolan N.K'nin bulunması için ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu N.K'nin cesedine ulaşıldı.

Ceset otopsi için Kumlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

YORUMLAR
500
AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli Pakistan'da selden etkilenen bölgelere insani yardım Pakistan'da selden etkilenen bölgelere insani yardım
Kaynak: AA

Suriye, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 19:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da baraj gölüne giren iki kardeşten biri boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement