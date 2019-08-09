Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen
Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59
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