Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.
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Reyhanlı, Hatay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 
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