6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın Samandağ ilçesi, 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.15'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi! - Son Dakika