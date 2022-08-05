Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı - Son Dakika
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Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı

05.08.2022 14:21
Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girenler, suda bir cisim görünce mayın korkusu yaşadı. Cismin eski bir televizyon tüpü olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, bir cisim görünce mayın olduğunu sandı. Durum çevredeki cankurtaran ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Denizdeki cismin eski bir televizyon tüpü olduğu belirlendi. Televizyon tüpü cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayın sandıkları cisim televizyon tüpü çıktı - Son Dakika
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