Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı mahallede geleneksel olarak düzenlenen "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" etkinliklerine katılanlara, kazanlarda pişirilen buğday ile et karışımı hirisi ikram edildi.

Bağ bozumunu yapan çiftçiler, ayin sonunda üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve yılın bereketli geçmesi için dua etti.

Kaynak: AA

Meryem Ana, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 'Meryem Ana Yortusu' ve 'Üzüm Bayramı' kutlandı - Son Dakika

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