Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

03.08.2022 11:48
Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis, evdeki S.K, H.K. ve H.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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