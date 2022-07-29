Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

29.07.2022 09:31
Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışma sonucunda Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerinde hasat için hazır duruma gelmiş kenevir bitkisi olduğu bilgisi alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile 2 uyuşturucu madde tespit köpeğinin katılımı ile gerçekleşen operasyon sonucunda ormanlık alan içerisinde 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samandağ, Kenevir, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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