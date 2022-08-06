İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yabancı cismin mutfak tüpü olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Samandağ, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da denizden mutfak tüpü çıktı - Son Dakika

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