Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

06.08.2022 00:11
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

HATAY'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

HATAY'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar orman zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Batıayaz Gürleyik mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 5 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 3 dekar ormanın zarar gördüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Samandağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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