Hatay'ın suriye sınırına askeri sevkıyat - Son Dakika

Hatay'ın suriye sınırına askeri sevkıyat
6 saat önce
Hatay'ın Suriye sınırına askeri sevkıyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay'ın Suriye sınırına obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
Hatay'ın Suriye sınırına askeri sevkıyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay'ın Suriye sınırına obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Suriye sınır hattına çeşitli birliklerden TIR'lara yüklü obüsler, komando ve mühimmatlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleriyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Sabah saatlerinden bu yana süren sevkiyatta askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
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