Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı - Son Dakika
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Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.

Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.


Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan tanklar, çevre yolu üzerinden Hatay'ın Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Suriye, Kilis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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