Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı - Son Dakika

Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan tanklar, çevre yolu üzerinden Hatay'ın Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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