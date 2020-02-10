Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı - Son Dakika
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Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı

12 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan tanklar, çevre yolu üzerinden Hatay'ın Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri sevkıyatın peyderpey devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı

Suriye, Kilis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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