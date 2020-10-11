Hatay'ın Suriye sınırındaki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında çıkan orman yangını devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi, Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında dün başlayan orman yangını Suriye topraklarında bugünde devam ediyor. Bölgeden yükselen alevler, sınır bölgesinden de görülüyor. Yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler de bölgede hazır bekletiliyor. - HATAY