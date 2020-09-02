Hatay'ın Suriye sınırındaki orman yangını sürüyor - Son Dakika

Yangınların, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Sınırdaki yangınlar nedeniyle iki gün önce alevler Türkiye'ye sıçramış, sınırda bekleyen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Sınır hattı yakınlarındaki yangın düne nazaran etkisini yitirirken, bölgedeki farklı noktalardan da zaman zaman dumanlar yükseliyor.

Çabala Mahallesi Kekeç mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde iki gün önce çıkan orman yangını tek noktada sürüyor.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında çıkan orman yangını devam ediyor.

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