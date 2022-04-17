Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke - Son Dakika
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Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke

17.04.2022 12:36

Hatay'da bir kekik türü olan zahterin salça ve zeytinyağının yanı sıra çeşitli baharatlar ve unla yoğrulmasının ardından tandır ateşinde pişirilmesiyle elde edilen kahke, ramazan lezzetleri arasında yer alıyor.

Hatay'da bir kekik türü olan zahterin salça ve zeytinyağının yanı sıra çeşitli baharatlar ve unla yoğrulmasının ardından tandır ateşinde pişirilmesiyle elde edilen kahke, ramazan lezzetleri arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, iftar ve sahur sofralarında tepsi kebabından humusa, oruktan kaytaz böreğine kadar yöresel lezzetler bulunuyor.

Dağda kendiliğinde yetişen, kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken zahterin ince ince kıyılıp salça, zeytinyağı, unla yoğrulmasının ardından tandır ateşinde pişirilen kahke (bir tür kurabiye) de ramazanda tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

"Zahterli kahke yöresel bir tadımız"

Altınözü ilçesinde belediyeye ait tandırın işletmecisi Azade Dönmez, AA muhabirine, hasadına başlanan zahterden yapılan kahkelere ramazanda talebin arttığını söyledi.

Sipariş üzerine kahke yaptıklarını anlatan Dönmez, "Zahterli kahke yöresel bir tadımız. İftardan sonra çayla ve sahur sofralarında tüketiliyor. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda zahterli kahkeleri yapıyoruz. Hatay'da genelde tüm evlerde zahterli kahkeyi görebilirsiniz." diye konuştu.

Kahke siparişi veren Raha Şerefoğlu da taze zahterle yapılan kahkenin lezzetinin çok güzel olduğunu belirterek, "Ramazanda sürekli tüketiyoruz. Zahterli kahke özellikle sahurda ve iftarda ramazanın olmazsa olmazıdır." dedi.

Müşterilerden Hakan Dönmez, herkesin mutlaka bu lezzeti tatması gerektiğini söyledi.

İşletmede çalışan Hayriye Dönmez de ramazan dolayısıyla artan kahke siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke
Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke
Hatay'ın tandırda pişen lezzeti: Zahterli kahke

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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