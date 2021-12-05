Üye Girişi
HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR - Son Dakika

HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR

05.12.2021 14:53

HATAY'da coğrafi işaret alınarak tescillenen ve tüm öğünlerde tüketilen Antakya tuzlu yoğurdu, 13 ana yemeğin yapımında da kullanılıyor.

HATAY'da coğrafi işaret alınarak tescillenen ve tüm öğünlerde tüketilen Antakya tuzlu yoğurdu, 13 ana yemeğin yapımında da kullanılıyor. Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan 'Tuzlu yoğurt, Hatay'ın olmazsa olmaz en temel bir ürünüdür. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde tüm sofralara renk katan bir lezzetimizdir' dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın coğrafi işaret alınarak tescillenen lezzeti, Antakya tuzlu yoğurdu, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Mutfağındaki yaklaşık 600 çeşit yemek ve tatlı ile gastronomi alanında adından sıkça söz ettiren Hatay yöresine ait tuzlu yoğurt, ekşimsi ve yoğun tadı ile birçok yemeğe katık ediliyor. Antakya tuzlu yoğurdu, ıspanak borani, kabak borani, tuzlu yoğurt çorbası, tuzlu yoğurtlu kabak dolması, şişbörek çorbası, tuzlu yoğurtlu katıklı ekmek, cercerun, toga çorbası, kumbursiye, tuzlu yoğurtlu lahana sarması, lebeniye, yoğurt aşı ve analıkızlı gibi birçok yemeğin ana maddesini oluşturuyor.

EN TEMEL ÜRÜN

Amaçlarının kentin bütün lezzetlerini araştırmak, onları Hatay turizmine ve gastronomisine kazandırmak olduğunu söyleyen Hatay UNESCO Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, 'Tuzlu yoğurt Hatay'ın olmazsa olmaz en temel bir ürünüdür. Kahvaltıda, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde tüm sofralara renk katan bir lezzettir. Çorbalarımızın yüzde 50'si tuzlu yoğurt ile yapılır. Buraya gelen turistlere tuzlu yoğurdu sunduğumuzda önce garipsiyorlar lezzeti tadarken ama sonra bağımlısı oluyorlar. Çıkarken de 'bunu nerden alabiliriz' diyorlar? dedi.

İLGİ GÖRÜYOR

İnek veya keçi sütü ile yapılan yoğurdun yoğunlaştırılarak kaynatılması ve içine tuz katılması suretiyle elde edilen tuzlu yoğurdun ve onunla yapılan yemeklerin menüden eksik edilmediğini dile getiren Hatay UNESCO Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise 'Menümüzde her hafta mümkün olduğunca tuzlu yoğurtlu yemek yapıyoruz ve burada çok dikkat çekiyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz tarafından çok ilgi görmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR
HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR
HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR
HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler sıralandı! İlk 10'da Türkiye'den üç il var 15:45 Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler sıralandı! İlk 10'da Türkiye'den üç il var
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu 14:15 Eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
14:11 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı Hendek olaylarında zarar gören kilisede restorasyon tamamlandı, 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı         
13:44
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 16:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: HATAY'IN TESCİLLİ LEZZETİ, BİRÇOK YEMEĞE KATIK EDİLİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement