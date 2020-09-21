DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR - Son Dakika

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Hatay'ın tescilli lezzetleri 'kağıt kebabı' ve 'künefe'ye ilgi büyük BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkat çekiyor.

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Hatay'ın tescilli lezzetleri 'kağıt kebabı' ve 'künefe'ye ilgi büyük

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkat çekiyor. Kentteki kasap ve tatlıcılar, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından daha önce coğrafi işareti alınan künefenin ardından, geçen günlerde kağıt kebabının da tescil edilmesiyle, yerli ve yabancı turistlerin bu lezzetlere daha da ilgi duyduğu bildirdi.

UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile damak çatlatıyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından daha önce coğrafi işareti alınan künefenin ardından, geçen günlerde tescil edilen kağıt kebabı, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında yerini alıyor.

'TESCİLİN ARDINDAN TALEP DAHA DA ARTTI'Tarihi uzun çarşı esnafından kasap Sedat Kutnu, kağıt kebabı lezzetine var olan talebin, tescilin ardından daha da arttığını söyledi. Pandemi sürecinde kurallara hassasiyetle uyduklarını, tek kullanımlık çatal ve bardak kullandıklarını kaydeden Kutnu, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma planı hazırladıklarını belirtti. Kağıt kebabın en büyük özelliğinin yağlı kağıt üzerine serilip taş fırında pişirilmesi olduğunu dile getiren Kutnu, "Kağıt kebabımız, kaburga eti ile beraber maydanoz, taze biber, sarımsak, karabiber ve tuz harcıyla yoğrularak hazırlanıyorö dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER AYRI BİR İLGİ GÖSTERİYOR

Künefe ustası Ahmet Sevinç de kentin yöresel lezzeti olan künefeye rağbetin fazla olduğunu belirterek, "Antakya'mızla anılan künefenin, coğrafi işaretinin alınmış olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tescil, tabi ki satışlarımızı da arttırdı. Yerli ve yabancı turistler ayrı bir ilgi göstermeye başladı. Künefemiz, tel kadayıfının yanı sıra yöreye ait tereyağı ve günlük mayalı tuzsuz peynir ile hazırlanarak bakır tepsilerde pişirilip, üzerine şerbet dökülerek servis ediliyorö diye konuştu.

Gastronomi, Antakya, Künefe, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:27 - Kaynak: DHA

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