Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor - Son Dakika
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Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor

23.07.2022 11:13

Gastronomi kenti Hatay'ın peynir ve çökeleğin yanı sıra çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan tescilli lezzeti Antakya carra peyniri, toprak altında aylarca bekletilerek olgunlaştırılıyor.

Gastronomi kenti Hatay'ın peynir ve çökeleğin yanı sıra çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan tescilli lezzeti Antakya carra peyniri, toprak altında aylarca bekletilerek olgunlaştırılıyor.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden güzel lezzetleriyle adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Antakya Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alan Antakya carra peyniri de kentin geleneksel yöntemlerle hazırlanan lezzetleri arasında bulunuyor.

Antakya carra peyniri, uzun ve zahmetli sürecin ardından sofralara geliyor.

Keçi veya inek sütünden elde edilen peynir, çörek otunun bulunduğu toprak küp (carra) içine hava almayacak şekilde katmanlar halinde bastırılarak yerleştiriliyor.

Üzerine tuz ve kekik yayılarak bezle sıkıca bağlanan carranın ağzı, içine herhangi bir haşerat girmemesi için odun külünün suyla yoğrulmasıyla hazırlanan macunla kapatılarak kuruması için birkaç saat bekletiliyor.

Çömlek içinde yapımı tamamlanan karışım daha sonra olgunlaşması için çömleğin ağzı aşağıya bakacak şekilde serin bir yerde bulunan büyük bir saksıya ya da bahçeye gömülüyor.

Toprak altında üzeri ara ara sulanan Antakya carra peyniri, en az 3-4 ay bekletilmesinin ardından tüketime hazır hale geliyor.

Antakya carra peyniri, tercihe göre sade veya üzerine zeytin yağı dökülerek tüketilebiliyor.

Yazın yapılan peynir kışın tüketiliyor

UNESCO Hatay Gastronomi Evi yöneticisi İpek Aslan, AA muhabirine, zengin mutfak kültürüne sahip kentte Antakya carra peynirinin vazgeçilmez lezzetler arasında yer aldığını söyledi.

Antakya carra peynirinin daha çok yaz aylarında yapıldığını anlatan Aslan, sonbaharda topraktan çıkarılan lezzetin kış boyunca tüketilebildiğini belirtti.

Aslan, işletmelerine gelen misafirlere geleneksel yöntemlerle hazırlanan peyniri ikram ederek bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Geleneksel yöntemlerle Antakya carra peyniri üretimi yapan Hatice Oral da tescilli lezzetin zahmetli bir sürecin ardından sofralara geldiğini anlattı.

Peynirin poşetlenerek buzluklara konması halinde 6 aya kadar dayanabildiğini belirten Oral, "Antakya carra peyniri, bizim toprağımızın içinde saklanmış olan bir hazinemizdir." dedi.

Hatay Gastronomi Evi şefi Süleyman Demirel ise çeşitli baharatlarla hazırlanan peynirin müşteriler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

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