Son Dakika Haberleri: Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı
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Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı

1 saat önce

Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı Gastronomi şehri Hatay'da kadınların yaptığı tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyorHATAY - Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli...

Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı
Gastronomi şehri Hatay'da kadınların yaptığı tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor
HATAY - Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor.
Hatay halkının yanı sıra kentin ziyaretçilerinin de vazgeçilmezi haline gelen tandır ekmeği, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu. Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesinde 4 çocuk annesi Dilek Gülsever, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.
2 yıldır tandır ekmeği yapan Dilek Gülsever, "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" dişe konuştu.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:59 Kaynak: İHA
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