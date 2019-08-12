Son Dakika Haberleri: Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı
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Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı

59 dakika önce

Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor.

Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı, System.String[]
Hatay'da ev kadınları tarafından yapılan tandır ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor.

Hatay halkının yanı sıra kentin ziyaretçilerinin de vazgeçilmezi haline gelen tandır ekmeği, kadınlar için önemli bir gelir kapısı oldu. Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Dilek Gülsever, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.

2 yıldır tandır ekmeği yapan Dilek Gülsever, "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" diye konuştu. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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