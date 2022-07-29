Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yaldız'ın (59) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Yayladağı, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

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