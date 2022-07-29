Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu

29.07.2022 14:21
Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yaldız'ın (59) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile çalışma yaptı.

Drone destekli 10 saatlik çalışma sonucu ekipler, Yaldız'ı evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Yaldız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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Hatay'da ormanlık alanda 15 bin 750 kök Hint keneviri bulundu Hatay'da ormanlık alanda 15 bin 750 kök Hint keneviri bulundu
Kaynak: AA

Yayladağı, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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