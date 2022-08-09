Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

09.08.2022 14:07
Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, terör örgütü üyeliği ile çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, sahte kimlik kullanma, uyuşturucu madde ticareti suçlarından 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.T'nin saklandığı yeri belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan K.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
İskenderun'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı İskenderun'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Yayladağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:30:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş