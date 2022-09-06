Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

06.09.2022 18:14
Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları H.İ.Ç'nin üzerini ve çantasını aradı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği, 3 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Yayladağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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