Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları H.İ.Ç'nin üzerini ve çantasını aradı.
Aramada, ruhsatsız av tüfeği, 3 gram esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika