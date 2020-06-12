Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı - Son Dakika

Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde atıl durumdaki balıkçı barınağının yerine Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde atıl durumdaki balıkçı barınağının yerine Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.


Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, atıl durumdaki balıkçı barınağının yat limanı ve su sporları merkezine dönüştürülmesi vizyonuna sahip olduklarını ve bu projeyi gerçekleştirebilmek için 16 bakanlıktan izin aldıklarını söyledi.


Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Doğan, proje için milletvekillerinin de desteğiyle büyük çaba harcandığını belirtti. Vali Doğan, "Çalışmalarımız tamamlandığında 2021 Eylül ayında burada uluslararası yelken yarışları yapılacak. Marinanın bir bölümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek olan deniz otobüsü seferleri başlayacak. Hatay'ın özlemle beklediği HADO ile Lübnan, Beyrut ve KKTC'ye gitme hayallerini inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yazın sonundan itibaren öncelikle Lübnan, KKTC ve Mersin'e seyahat edecek vatandaşları HADO ile taşıyacaklarını belirtti. Bununla hem turizme hem de kültürel ve ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Savaş, 1670 metrekare alana 4 milyon 600 bin lira bedelle gümrük sahası inşa edildiğini, buranın da yaklaşık 3 ay içerisinde bitirileceğini dile getirdi.


Konuşmaların ardından butonlara basılarak Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve HADO İşletmesinin temeli atıldı. - HATAY

Madenli, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu         
21:08
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
Goller arka arkaya geliyor! Göztepe farkı 1'e indirdi Goller arka arkaya geliyor! Göztepe farkı 1'e indirdi         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Kadıköy'de harika gol! Kayserispor öne geçti Kadıköy'de harika gol! Kayserispor öne geçti         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı         
18:35
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü         
18:16
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 22:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'ın yüzünü güldürecek projelerin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]