Hatay iskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

İskenderun'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 200 polisin görev aldığı operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Narkotik köpekleri eşliğindeki operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.