Hatay iskenderun'da asayiş uygulaması
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İskenderun'da asayiş uygulamasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
İskenderun'da asayiş uygulaması
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince, belirlenen bazı noktalarda 300 polisin katılımıyla sabit yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin 700 kişiye kimliği sorgulanmasında bulunan ekipler, durdurulan 905 araçta da arama gerçekleştirdi. Uygulama genelinde kusurlu araçlara idari para cezası uygulandı.
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