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Hatay iskenderun'da asayiş uygulaması

50 dakika önce

İskenderun'da asayiş uygulamasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun'da asayiş uygulaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince, belirlenen bazı noktalarda 300 polisin katılımıyla sabit yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin 700 kişiye kimliği sorgulanmasında bulunan ekipler, durdurulan 905 araçta da arama gerçekleştirdi. Uygulama genelinde kusurlu araçlara idari para cezası uygulandı.

Hatay iskenderun'da asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:21 Kaynak: DHA
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