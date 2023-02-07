Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

Kaynak: AA

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