Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

07.02.2023 13:42
Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Elbistan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz seviyesi yükseldi - Son Dakika

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