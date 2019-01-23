Son Dakika Haberleri: Hatay İskenderun'da 'haydi Çocuklar Camiye' Projesi Hayata Geçirildi

Hatay İskenderun'da 'haydi Çocuklar Camiye' Projesi Hayata Geçirildi

1 saat önce

İskenderun'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi hayata geçirildiDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında İskenderun'da da 11 günlük program başlatıldı.

Hatay İskenderun'da 'haydi Çocuklar Camiye' Projesi Hayata Geçirildi, System.String[]
İskenderun'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi hayata geçirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında İskenderun'da da 11 günlük program başlatıldı.

İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm Türkiye'de gerçekleştirdiği 'Haydi Çocuklar Camiye' kampanyasını kent bazında uygulamaya geçirdiklerini belirterek, Önder gençlik ekibiyle birlikte İskenderun kaymakamımızın da görüşlerini alarak projeyi hayata geçirdikö dedi.

Projenin içeriğine değinen İlçe Müftüsü Şekerci, şunları söyledi

11 günlük bir program, İskenderun genelinde toplam 16 camimizde din görevli kardeşlerimizin gözetiminde caminin civarında bulunan tatile giren ortaokul ve lise öğrencilerimizi günde 5 vakit camiye davet ederek cemaatle buluşturmayı düşündük. İmam kardeşlerimi gelen öğrenci kardeşlerimizle bire bir ilgilenerek onlar için çizelge hazırladılar. Kim hangi vakitlerde camiye geliyorsa puan veriliyor. 11 günlük program sonunda en fazla vakit namazlarına gelen öğrencilerimize müftülük tarafından ödüller dağıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

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