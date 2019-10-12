Son Dakika Haberleri: Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı

Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı

55 dakika önce

HDP İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, Suriye'de gerçekleştirilen barış pınarı operasyona sonrası sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile İskenderun kurtuluş mahallesindeki ikametinde göz altına alındı.

Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı, System.String[]

HDP İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, Suriye'de gerçekleştirilen barış pınarı operasyona sonrası sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile İskenderun kurtuluş mahallesindeki ikametinde göz altına alındı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü terörle mücadele gurup amirliği tarafından nöbetçi savcılığa sevk edilen Hülya Ateş, tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Halkların Demokratik Partisi, İskenderun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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