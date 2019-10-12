Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı
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Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandıHATAY - HDP İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu sonrası sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma...
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
Hatay İskenderun'da HDP Eş başkanı terör örgütü propagandası suçlaması ile tutuklandı
HATAY - HDP İskenderun ilçe örgütü Eş başkanı Hülya Ateş, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Operasyonu sonrası sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile İskenderun kurtuluş mahallesindeki ikametinde göz altına alındı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü terörle mücadele gurup amirliği tarafından nöbetçi savcılığa sevk edilen Hülya Ateş, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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