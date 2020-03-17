HATAY İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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HATAY İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
6 saat önce
İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyorHATAY'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaşam alanları, camiler, kiliseler ve cemevleri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
HATAY'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaşam alanları, camiler, kiliseler ve cemevleri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de yoğun olarak kullanılan ortak alanlarda ve mekanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. İbadethanelerin defenfekte edildiği çalışmalarda, yoğun olarak kullanılan alanlar da ilaçlandı. Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız olarak ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.
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