HATAY İskenderun'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

İskenderun'da koronavirüs denetimi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakamı İskender Yönden ile Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın eşlik ettiği denetim ekibi, sosyal mesafe ve maske kontrolü yaptı. Kaymakam Yönden, maskesiz veya maskelerini çene altında tutan vatandaşları bugünlük uyardıklarını, yarın ise maske takmayanlara 900 TL ceza uygulanacağını hatırlattı. Ulucami ile Şehit Pamir caddelerinde, beraberindeki denetim ekibiyle yürüyen Kaymakam Yönden, yoldaki ve işyerlerindeki vatandaşlara Türkiye genelinde ve kentteki yayılımın artışıyla ilgili tehlikeye işaret ederek, "Vatandaşlarımız koronavirüs önlemlerini ciddiye almalıdır. Kurallara uyulmalı, maske ve sosyal mesafe korunmalıdır. Şu günlerde gerçekten de yayılımda ciddi artış var" dedi.