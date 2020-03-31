HATAY İskenderun'da koronavirüs tedbiri - Son Dakika

HATAY İskenderun'da koronavirüs tedbiri
6 saat önce
İskenderun'da koronavirüs tedbiriHATAY'ın İskenderun ilçesinde ilçe merkezine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol altına alındıİskenderun ilçesinde sahil, şehir merkezi giriş yolları polis bariyerleri ile girişlere kapatıldı.
İskenderun'da koronavirüs tedbiri
HATAY'ın İskenderun ilçesinde ilçe merkezine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol altına alındı
İskenderun ilçesinde sahil, şehir merkezi giriş yolları polis bariyerleri ile girişlere kapatıldı. Ayrıca ilçeye giriş yolları da polis tarafından kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. İlçeye mecburi giriş yapan araç sürücülerini durduran polis, ateş ölçerken, maske ve eldiven kullanmalarını isteyerek, evde kalanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:36 Kaynak: DHA
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