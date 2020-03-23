HATAY İskenderun'da minibüs ve taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika
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HATAY İskenderun'da minibüs ve taksiler dezenfekte edildi

6 saat önce

İskenderun'da minibüs ve taksiler dezenfekte edildiHATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs ve ticari taksiler, dezenfekte edildi.

İskenderun'da minibüs ve taksiler dezenfekte edildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs ve ticari taksiler, dezenfekte edildi. Sürücüler, yaşlılara evde kalmalarını isteyerek, kurallara uymalarını istedi.

İskenderun Belediyesi sağlık ekipleri tarafından İskenderun minibüs durağında hatlarda çalışan minibüsler ile durağa gelen ticari araçlara dezenfekte çalışması yapıldı. İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın desteğiyle gerçekleştirilen dezenfekte işlemi sonrasında sürücüler, güzergahına geçip, hizmete kaldıkları yerden devam etti.

HATAY İskenderun'da minibüs ve taksiler dezenfekte edildi

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:39 Kaynak: DHA

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