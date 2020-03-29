HATAY İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı-1 - Son Dakika

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HATAY İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı-1
6 saat önce
İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Gece saatlerinde başlayan sağanak, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallelerinde etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken Tayfur Sökmen Bulvarı'ndaki alt geçit de sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Sarıseki Deresi de taştı. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de ilçe genelinde çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta boyu süreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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