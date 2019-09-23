Hatay iskenderun'da türk bayrağı göndere çekildi

İskenderun'da Türk bayrağı göndere çekildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yapımı gerçekleştirilen alt geçitte düzenlemeler sonrasında Tayfur Sökmen Bulvarı'ndan kaldırılan Türk bayrağının yerine yenisi göndere çekildi.

Tayfur Sökmen Bulvarı'nda düzenlenen bayrak törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Hatay'ın her yerine Türk bayrağı diktiklerini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Belen'den İskenderun çıkışına kadar güzel bir tesis yaptık insanlarımız rahatlıkla araçları ile geçip gidebiliyor. Ama İskenderun'un içinde birkaç tane değişiklik yapacağız. Kışın hızlı bir şekilde bu değişikliği yaparak bu trafiği daha da rahatlatacağızö dedi.