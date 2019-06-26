Son Dakika Haberleri: HATAY İskenderun'da yayalara kırmızı ışık denetimi
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HATAY İskenderun'da yayalara kırmızı ışık denetimi

1 saat önce

İskenderun'da yayalara kırmızı ışık denetimiHatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede yayalara kırmızı ışık uygulaması yaptılar.

İskenderun'da yayalara kırmızı ışık denetimi
Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede yayalara kırmızı ışık uygulaması yaptılar. Kırmızı ışıkta geçenlere ceza ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelge doğrultusunda İskenderun'da trafik polisleri Şehitpamir caddesi başta olmak üzere belirli noktalarda yayalara kırmızı ışık uygulamasını yaptılar. Kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yayalara uyarıldı, bazılarına da ceza yazıldı. Trafik polisleri vatandaşlara genel bilgileri vererek yayalar için yanan kırmızı ışıkta geçilmeyeceğini ve yeşil ışık yandığında geçebileceklerini belirtti.
HATAY İskenderun'da yayalara kırmızı ışık denetimi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
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