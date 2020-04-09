Son Dakika › Güncel › HATAY İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika
HATAY İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
6 saat önce
İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların normal günlerde yoğun kalabalık oluşturduğu sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı.
İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşların normal günlerde yoğun kalabalık oluşturduğu sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı. Sahil, üzerindeki parklarla sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.
İlçede, yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. Yasak öncesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapan sahil şeridi, bugünlerde sokak hayvanlarını ağırlıyor. Çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları ise boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:46 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında