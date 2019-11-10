Hatay iskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

İskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç, mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan İskenderun'un il yapılması için harekete geçmesini istedi.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç ilçe nüfusunun 250 binin üzerine çıkması noktasında belediyenin başlattığı "İkametimi Taşıyorum, Çünkü İskenderun'da Yaşıyorum" kampanyasını desteklerini Başkan Tosyalı'ya iletti. Muhtarlar Derneği Başkanı Kekeç, kampanya ile ilgili muhtarlar olarak çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, "Bize ne düşüyorsa, bunu yamaya hazırız, kampanyanın yanındayız" dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da başlattıkları kampanyaya toplumun tüm kesimlerinin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini ifade ederek, "Siyasi partiler, STK'lar destek veriyor ama işin esas rolün başındaki kişiler sizlersiniz. Belediyeler gelirlerini şehirde yaşayan kişi sayısına göre alır. Onun için biz, mevcut nüfusumuzun çok daha üzerinde İskenderun'da yaşayan olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz" diye konuştu.