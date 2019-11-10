Son Dakika Haberleri: Hatay iskenderun'un il yapılması için en uygun dönem
Son Dakika Güncel Hatay iskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

Hatay iskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

6 saat önce

İskenderun'un il yapılması için en uygun dönemİskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç, mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan İskenderun'un il yapılması için harekete geçmesini istedi.

İskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç, mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan İskenderun'un il yapılması için harekete geçmesini istedi.

İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç ilçe nüfusunun 250 binin üzerine çıkması noktasında belediyenin başlattığı "İkametimi Taşıyorum, Çünkü İskenderun'da Yaşıyorum" kampanyasını desteklerini Başkan Tosyalı'ya iletti. Muhtarlar Derneği Başkanı Kekeç, kampanya ile ilgili muhtarlar olarak çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, "Bize ne düşüyorsa, bunu yamaya hazırız, kampanyanın yanındayız" dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da başlattıkları kampanyaya toplumun tüm kesimlerinin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini ifade ederek, "Siyasi partiler, STK'lar destek veriyor ama işin esas rolün başındaki kişiler sizlersiniz. Belediyeler gelirlerini şehirde yaşayan kişi sayısına göre alır. Onun için biz, mevcut nüfusumuzun çok daha üzerinde İskenderun'da yaşayan olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Hatay iskenderun'un il yapılması için en uygun dönem

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 07:00:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay iskenderun'un il yapılması için en uygun dönem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]