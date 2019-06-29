Son Dakika Haberleri: Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
Son Dakika Genel Haber

Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı

1 saat önce

Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı Hatay itfaiyesinden gerçekleri aratmayan hastanede yangın tatbikatıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.

Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
Hatay itfaiyesinden gerçekleri aratmayan hastanede yangın tatbikatı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen yangın tatbikatın bu yılki adresi özel bir hastane oldu. Tatbikatta ilk olarak hasta ve hastane çalışanlarının tahliyesi gerçekleştirildi. İtfaiye personelleri tarafından yapılan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı. Senaryo gereği hastanenin çatısına çıkarılan bir temsili hasta, hidrolik merdivenli itfaiye aracının uzatılmasıyla çatıdan indirildi. Hastanın indirilme anı çevredekiler tarafından alkış aldı. Tatbikat, temsili hastanın sedyeyle itfaiye merdiveninden indirilmesiyle son buldu.
Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
İtfaiye, Antakya, Hatay, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]