Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
1 saat önce
Hatay İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı Hatay itfaiyesinden gerçekleri aratmayan hastanede yangın tatbikatıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:33 Kaynak: İHA
İtfaiyesi'nden gerçekleri aratmayan hasta kurtarma tatbikatı
Hatay itfaiyesinden gerçekleri aratmayan hastanede yangın tatbikatı
HATAY - Hatay'ın Antakya
ilçesinde bulunan bir özel hastanede yaygın tatbikatı düzenlendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından her sene düzenlenen yangın tatbikatın bu yılki adresi özel bir hastane oldu. Tatbikatta ilk olarak hasta ve hastane çalışanlarının tahliyesi gerçekleştirildi. İtfaiye personelleri tarafından yapılan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı. Senaryo gereği hastanenin çatısına çıkarılan bir temsili hasta, hidrolik merdivenli itfaiye aracının uzatılmasıyla çatıdan indirildi. Hastanın indirilme anı çevredekiler tarafından alkış aldı. Tatbikat, temsili hastanın sedyeyle itfaiye merdiveninden indirilmesiyle son buldu.
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