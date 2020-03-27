HATAY Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlem - Son Dakika

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HATAY Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlem
6 saat önce
Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlemHATAY'ın Hassa ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşlar için jandarma ekipleri dubayla önlem aldı.
Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlem
HATAY'ın Hassa ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşlar için jandarma ekipleri dubayla önlem aldı. İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki PTT ve ATM'lerin önüne işlem yapmak için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca jandarma ekiplerince uyarıldı. Bir metre aralıkla durmaları yönündeki uyarıları dinlemeyen vatandaşlar için jandarma ekipleri dubaları kullandı. PTT ve ATM'lere bir metre arayla duba yerleştirip güvenlik şeridi çeken jandarma, işlem yapacak vatandaşların tek sıra halinde gelmelerini istedi. Jandarma, bu uygulama ile kısa sürede vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
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