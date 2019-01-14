Hatay Kadem Kuruluşunun 1. Yıl Dönümünü Kutladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay Şube Başkanı Selma Tunç, "Biliyoruz ki kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşması mümkün değildir" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hatay Şube Başkanı Selma Tunç, "Biliyoruz ki kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşması mümkün değildir" dedi.



KADEM Hatay Şubesi kuruluşunun 1. yıl dönümünde Payas Sokollu Mehmetpaşa Külliyesi'nde dayanışma toplantısında yönetim, iş dünyası ve Hatay protokolünün eşleri ile bir araya geldi.



KADEM Hatay Şube Başkanı Selma Tunç, bir yıl içerisinde birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, amaçlarının ekonomiden siyasete, sosyal hayattan akademiye mayasını kadınlar-erkekler ve gençlerin birlikte tuttuğu milli manevi ve kültürel değerleri ile yoğrulmuş adalet, demokrasi ve kalkınmayı hedefleyen yeni Türkiye'nin kadınlarına yer açmak olduğunu ifade etti. Tunç, "Biliyoruz ki kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Kurulduğumuz günden bu yana kadının insan hakları dedik. Çünkü biz kadını cinsiyetçi yaklaşımlardan arınmış kadın erkek arasında adaleti önceleyen kadını toplumun taşıyıcısı ve tamamlayıcısı gören bir söylemi zihinlerimize yerleştirdik. Kadın ve erkeği birbirine dost ve yardımcı kıldık diyen Kuranı rehber edindik. Tam 1 yıl önce bugün kıymetli yönetim arkadaşlarımla birlikte Kadem Hatay'ın açılışını gerçekleştirdik" dedi.



Açıldıkları günden bu yana kadınların istihdamına yönelik kurslar düzenlediklerini belirten Tunç, şunları söyledi:



"Bu kapsamda İşaret Dili Eğitimi kursu başlattık. Kadem-Habitat-Gençlik Merkezi ortaklığında 'Kadın İçin Teknoloji' kursu başlattık. Halk eğitim ile işbirliğinde Suriyeli mülteci kadınlara Türkçe kursu açtık, sertifikalarını verdik. Girişimcilik eğitimi kursları düzenledik. Şehit annelerimiz ile buluştuk, dertleştik huzurevi, bakımevi ziyaretleri ve ihtiyaç çalışmaları yaptık. Payas-İskenderun- Arsuz ilçelerimizde birçok okulda çağımızın sorunlarından olan 'Sosyal Medya ve Ekran Bağımlılığı', 'Akran Zorbalığı' seminerleri verdik, vermeye devam ediyoruz. Antakya ve İskenderun KYK yurtlarında kızlarımıza 'Tarihsel Süreçte Çalışma Hayatında Kadın' seminerleri verdik. Yayladağı ilçemizde motivasyon seminerleri düzenledik. Aynı semineri mülteci kampımızda da gerçekleştirdik. Yine birçok ilçemizde 'aile içi iletişim' seminerleri gerçekleştirdik. Kanser farkındalık ayımızda Belenli hanımlara Ketem işbirliğiyle seminer düzenledik ve kanser testleri yaptırdık. Farkındalıklarımızı artırmak için plastik kullanımı zararları ile ilgili seminerler düzenledik. Arsuz'da bir köy okuluna kütüphane açılışı gerçekleştirdik. 15 Temmuz Kadın Kahramanlarızı işleyen konferansımızı gerçekleştirdik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bezmialem Valide Sultan konferansı verdik. 1 yıllık çalışmalarımızı gözden geçirirken ne kadar dolu 1 yıl geçirdiğimizi ne çok cana dokunduğumuzu anımsadım. Yaptığımız bu çalışmada en az benim kadar hatta daha fazla emeği geçen yönetim ekibime huzurunuzda canı yürekten teşekkür ediyorum." - HATAY

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