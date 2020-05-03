HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı - Son Dakika

HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

6 saat önce

Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtıHATAY'ın Yayladağı ilçesinde kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı.

Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı.

Yayladağı Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir Projesi' kapsamında 15 kadın çiftçiye dağıtılan lale soğanları ilk ürünlerini verdi. Çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy, ilk kez ekimi yapılan lalenin veriminden memnun olduklarını söyledi. Üretici Merve Yaşlak da verilen yetiştiricilik eğitiminin ardından lalelerin bakımını yaptıklarını kaydetti.

HATAY Kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

Yayladağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 02:02 Kaynak: DHA


Son Dakika

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